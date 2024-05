Hoy se presenta en la Feria del Libro, compendio de Juan Rojas

Han sido varias las obras literarias que desde Jujuy llegaron, no solo para ser exhibidas, sino también ser presentadas en el marco de la 48º Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en Buenos Aires, organizada por la Fundación El Libro.

Han sido varias las obras literarias que desde Jujuy llegaron, no solo para ser exhibidas, sino también ser presentadas en el marco de la 48º Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en Buenos Aires, organizada por la Fundación El Libro.

Hoy, a las 16, es el turno de una obra muy particular que se hizo a través de Ediciones Pyrautas, titulada "Guía práctica de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Compendio de conceptos básicos)" de Juan Daniel Rojas, Rojas, docente universitario en Ucasal (Universidad Católica de Salta). La presentación será en el stand de Jujuy de la feria.

Sí, se trata de un libro de tenor técnico y destinado en principio a profesionales en la materia, pero que sirve a todos los ámbitos, según explicó la editora, María Eugenia Gasparovic. El autor también fue asesor técnico en esta materia del Gobierno de Jujuy.

"Se trata de un gran trabajo de investigación aplicable a la educación terciaria y universitaria, pero incluso puede ser útil a los docentes", comentó Gasparovic, quien junto al autor, visitó nuestra redacción. Desde la editorial es muy importante porque es la primera vez que hacemos un trabajo de estas características. Es nuestro primer compendio", expresó.

EL COYA TAKAY | ES EL PERSONAJE QUE AMENIZA LOS CONTENIDOS DE ESTA GUÍA.

La magnitud del libro, tamaño, colores, la calidad de la impresión, es sin dudas un dato muy relevante. Cabe mencionar que además de la importancia del contenido técnico de este trabajo, de alguna manera asoma el aspecto artístico, desde la creación de un personaje, un coyita, llamado Takia, que recorre las páginas ilustrando los conocimientos impartidos por el ingeniero autor y aplicándolos a la realidad de nuestra provincia.

No existen publicaciones de este tenor en el país. "Es un trabajo inédito, no solamente en el Noroeste, sino en la Argentina", dice la editora, "también entendemos que es una temática transversal a América Latina, porque la minería la vamos a encontrar, y también para agricultura, ganadería, telecomunicaciones, es una obra que puede abrir puertas más allá de nuestro país, y de ahí la trascendencia para Rojas como autor, y nuestra como editorial", comentó. Gasparovic también destacó que es un manual que sirve para cualquier situación en la que haya un persona trabajando, no sólo para el trabajo en las minas, o en grandes obras.

El autor, Rojas, dice que la inclusión del personaje tiene que ver con que además de su profesión, desde joven siempre le gustaron las historietas y caricaturas.

La motivación para dejar una obra publicada, "que me llevó siete años de trabajo", dice, es la de dejarle algo a su pequeño hijo. "La obra prácticamente abarca toda la carrera, y tiene además una propuesta de investigación y desarrollo", explica Rojas. "También hay propuestas de mejora para la legislación sobre este tema ya que la que hay es del año 1979", concluye.