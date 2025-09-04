¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
CASA DEL HORROR
importante fecha
Concejo Deliberante de Perico
devoción
Ministerio de Salud
Agua Potable Jujuy SE
Día del jubilado
Inmobiliaria
barrio Los Huaicos
Acueducto
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Elección de embajadores de Valle Grande

La Secundaria Rural Nº 1 de Pampichuela será la anfitriona.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00
MARAVILLOSA POSTAL

La Escuela Secundaria Rural N° 1 de Pampichuela será la sede hoy de la elección departamental de la embajadora estudiantil y el paje 10 de Valle Grande.

La Escuela Secundaria Rural N° 1 de Pampichuela será la sede hoy de la elección departamental de la embajadora estudiantil y el paje 10 de Valle Grande.

El evento que congrega a los estudiantes de este colorido departamento es a partir de las 18.30 en el salón de la comuna de Pampichuela, situada a 198 kilómetros de la capital jujeña.

La comunidad educativa, padres y vecinos de Pampichuela trabajan en conjunto para organizar una noche especial, tanto para los estudiantes como para los visitantes que llegarán de las distintas localidades del departamento para apoyar a sus representantes.

Verónica López, la actual embajadora estudiantil entregará el cetro a una de las cuatro jovencitas candidatas. Ellas son Johanna Diamela Quipildor Batallanos, del Colegio Secundario N° 57, de Caspalá; Yanina Yisel Pereyra, escuela Rural N° 1, de Pampichuela; Jazmín Liañes, del Colegio Secundario N° 21, de San Francisco; Xiomara Luere, del Colegio Secundario N° 31, de Santa Ana; y Zaira Eunice Perales Lamas, de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13, de Valle Grande.

En tanto, Maximiliano Méndez, el actual Paje 10, estará presente para entregar sus atributos a los nuevos electos. Los candidatos son Gael Karin Chapor, de Caspalá; Gustavo Alexander Tejerina, de Pampichuela; Dylan Figueroa, de Santa Ana; Thiago Tolaba, de San Francisco; y Mariano Ávila, de Valle Grande.

El costo de la entrada general es de cinco mil pesos.

La elección departamental de Valle Grande tendrá lugar hoy en Pampichuela

 

 

