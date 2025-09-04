Elección de embajadores de Valle Grande

La Escuela Secundaria Rural N° 1 de Pampichuela será la sede hoy de la elección departamental de la embajadora estudiantil y el paje 10 de Valle Grande.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Escuela Secundaria Rural N° 1 de Pampichuela será la sede hoy de la elección departamental de la embajadora estudiantil y el paje 10 de Valle Grande.

El evento que congrega a los estudiantes de este colorido departamento es a partir de las 18.30 en el salón de la comuna de Pampichuela, situada a 198 kilómetros de la capital jujeña.

La comunidad educativa, padres y vecinos de Pampichuela trabajan en conjunto para organizar una noche especial, tanto para los estudiantes como para los visitantes que llegarán de las distintas localidades del departamento para apoyar a sus representantes.

Verónica López, la actual embajadora estudiantil entregará el cetro a una de las cuatro jovencitas candidatas. Ellas son Johanna Diamela Quipildor Batallanos, del Colegio Secundario N° 57, de Caspalá; Yanina Yisel Pereyra, escuela Rural N° 1, de Pampichuela; Jazmín Liañes, del Colegio Secundario N° 21, de San Francisco; Xiomara Luere, del Colegio Secundario N° 31, de Santa Ana; y Zaira Eunice Perales Lamas, de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13, de Valle Grande.

En tanto, Maximiliano Méndez, el actual Paje 10, estará presente para entregar sus atributos a los nuevos electos. Los candidatos son Gael Karin Chapor, de Caspalá; Gustavo Alexander Tejerina, de Pampichuela; Dylan Figueroa, de Santa Ana; Thiago Tolaba, de San Francisco; y Mariano Ávila, de Valle Grande.

El costo de la entrada general es de cinco mil pesos.

La elección departamental de Valle Grande tendrá lugar hoy en Pampichuela