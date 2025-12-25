Jujuy ya está de vacaciones y recibe gran cantidad de turista

Desde la semana que Jujuy está siendo visitada por numerosos turistas que eligieron la Quebrada para celebrar las fiestas de fin de año en lugares muy atractivos como lo son Tilcara y Purmamarca, principalmente aunque Humahuaca también se vio colmada de turistas.

Durante la Navidad las visitas se dedicaron a recorrer los centros de atracción turística en la región y observar la presencia de los grupos de niños adoradores por las calles de los pueblos, alabando al Niño Jesús y acompañados de un grupo musical.

Es que la Navidad en el norte jujeño se vivencia con más sentimiento y en familia, lo que quedó demostrado por la llegada de los visitante colmando los restaurantes en la Noche Buena degustando (mayormente) comidas típicas elaboradas con productos de la zona.

Para la próxima semana y especialmente para la despedida del Año Viejo se espera una mayor cantidad de visitantes, quienes aprovecharán la primera quincena de enero para disfrutar de las festividades populares que tiene previstas los diferentes municipios y comunas.

En especial se destacan el Enero Tilcareño y el Alborozo Humahuaqueño que con sus propuestas encaminan a los turistas y pobladores hacia la celebración del carnaval que dará inicio el 14 de febrero, aunque durante se anticipará la celebración con el diablo.