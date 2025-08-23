¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Economía

Iveco presentó la S-Way "el gigante de las rutas"

Sabado, 23 de agosto de 2025 12:50

Rani presentó en su concesionaria oficial Iveco su camión destinado a revolucionar el sector del transporte pesado.
 

  
Se trata de su nueva gama de camiones la S-Way diseñada para cambiar el sector del transporte con su avanzada tecnología.

Rani presentó en su concesionaria oficial Iveco su camión destinado a revolucionar el sector del transporte pesado.
 

  
Se trata de su nueva gama de camiones la S-Way diseñada para cambiar el sector del transporte con su avanzada tecnología.

Denominada como “el mejor camión de la historia”, el nuevo S-Way está destinado a atender el transporte pesado desde la carga general y agroindustria hasta segmentos más específicos como el transporte de sustancias peligrosas. 
Está diseñado para transportistas que buscan eficiencia operativa, seguridad, confort y soluciones tecnológicas de avanzada. En el mercado argentino, se orienta especialmente a los sectores de agroindustria, minería, petróleo y gas, automotriz, consumo masivo y logística profesional.
 

  
Versatilidad


Diseñado para superar cualquier obstáculo y ofrecer viajes tranquilos, combinando confort y rendimiento la nueva camioneta de Iveco se posiciona como la mejor opción para el sector de transportistas ofreciendo entregas rápidas y seguras.

Rani, Concesionaria Oficial Iveco en Jujuy se encuentra ubicada en Ruta Nº 1 KM 7 Río Blanco. 
Para mayor información sobre el S-Way: https://www.iveco.com/argentina/S-Way

