Iveco presentó la S-Way “el gigante de las rutas”

Se trata de su nueva gama de camiones la S-Way diseñada para cambiar el sector del transporte con su avanzada tecnología.

Rani presentó en su concesionaria oficial Iveco su camión destinado a revolucionar el sector del transporte pesado.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Rani presentó en su concesionaria oficial Iveco su camión destinado a revolucionar el sector del transporte pesado.



Se trata de su nueva gama de camiones la S-Way diseñada para cambiar el sector del transporte con su avanzada tecnología.

Denominada como “el mejor camión de la historia”, el nuevo S-Way está destinado a atender el transporte pesado desde la carga general y agroindustria hasta segmentos más específicos como el transporte de sustancias peligrosas.

Está diseñado para transportistas que buscan eficiencia operativa, seguridad, confort y soluciones tecnológicas de avanzada. En el mercado argentino, se orienta especialmente a los sectores de agroindustria, minería, petróleo y gas, automotriz, consumo masivo y logística profesional.



Versatilidad



Diseñado para superar cualquier obstáculo y ofrecer viajes tranquilos, combinando confort y rendimiento la nueva camioneta de Iveco se posiciona como la mejor opción para el sector de transportistas ofreciendo entregas rápidas y seguras.

Rani, Concesionaria Oficial Iveco en Jujuy se encuentra ubicada en Ruta Nº 1 KM 7 Río Blanco.

Para mayor información sobre el S-Way: https://www.iveco.com/argentina/S-Way