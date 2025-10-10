°
Economía

Se realizó una reunión inicial de la Mesa de Educación, Formación y Empleo vinculada a la industria minera

Viernes, 10 de octubre de 2025 10:23


La Cámara Minera de Jujuy participó de la reunión inicial de la Mesa de Educación, Formación y Empleo vinculada a la Industria Minera, con la presencia de actores clave del ámbito educativo y productivo.
Durante el encuentro se construyó un mapa de prácticas vigentes, líneas de trabajo y demandas formativas en el sector minero de Jujuy. Desde la Cámara Minera se trabaja en un diagnóstico que releva más de 30 programas y convenios, los cuales vinculan a las empresas socias con entidades de formación técnica superior y universidades.
Estuvieron presentes en esta primera instancia representantes de los Ministerios de Educación, Producción y Trabajo de Jujuy; de la Secretaría de Minería; de la Facultad de Ingeniería de la UNJu y de las empresas socias de la Cámara Rio Tinto, EXAR, Cía Minera Aguilar, Lition Energy y CNGR (Proyecto Jama).
Desde la Cámara destacaron tres líneas estratégicas que fortalecen la articulación educación-trabajo: terminalidad educativa, formación técnica y certificación de competencias, y perfiles profesionales y formación continua.

