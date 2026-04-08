Jujeños compitieron en el Argentino en Buenos Aires

El Club Rey Blanco Jujuy con 12 ajedrecistas estuvo presente en el CAM 26 en Villa Martelli, Buenos Aires, donde se disputaron los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Infantiles y Juveniles Sub 8 al sub 20 organizador por la Federación Argentina de Ajedrez (Fada). La competencia se desplegó bajo un control de tiempo (standard) 60 minutos con 30 segundos de incremento desde la movida 1 y se jugó a 8 rondas Sistema Suizo con elo internacional.

Entre los jujeños presentes, bajo las instrucciones del profesor Eduardo Robledo, se destacaron el Maestro Fide Alfredo Chiappero logrando el subcampeonato argentino Sub 20 quedando en el podio con una brillante actuación. Y asimismo lo hizo el jugador de la categoría Sub 10 Krum Jorge Vélez quién obtuvo una mención especial como jugador destacado denominada presidente Alfonsín. Es importante destacar que fue su primera participación en dicho campeonato y en los últimos 11 meses aprendió este noble juego.

Por otra parte en la categoría Sub 14 estuvo Lucas Santino Sumbaino mostrando una notable actuación y sumando experiencia. Del mismo modo fue para Benjamín Gabriel Jaime en Sub14 adquiriendo partidas y un juego sólido. En tanto que Lisandro Clinis Perea en la categoría Sub 8 fue el más pequeño de la delegación jujeña pero logrando una brillante actuación con 5 puntos.

De la misma manera lo hicieron los hermanitos Rodas con una gran performance de Liam Thomas en Sub 10) y Matías Agustín en Sub14.

El instructor, Eduardo Robledo se refirió a esta competencia donde expresó que "agradezco a todos los papás por acompañar a sus hijos y quiero hacer un agradecimiento especial a la señora Leticia León y Jorge Vélez por costear los boletos y estadía en este CAM26 donde pude acompañar a todos los chicos de Jujuy y Salta. En la oportunidad pude saludar y confraternizar con varios amigos de distintas provincias, sin dudas que estos encuentros me ayudan a seguir desarrollando para que el ajedrez jujeño siga creciendo. Además me enorgullece decirlo y a la vez me trae grandes recuerdos porque este fue el último CAM para el Maestro Fide Julio Alfredo Chiappero que ya que cumplió 20 años. El comenzó su travesía en el ajedrez a los 4 años y en su haber logró 6 campeonato argentinos, gracias por todo lo que nos diste al Club Rey Blanco Jujuy", finalizó.

El sábado y domingo, el Club Rey Blanco estará en el 4º IRT "Alberto Rodríguez" en Salta.