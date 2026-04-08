Abán inicia concentración previo al Mundial Portugal

Rodrigo Abán, nadador paraolímpico de la Fundación Los Pingüinos, fue convocado desde hoy y hasta el sábado para integrar la Selección Argentina categoría juniors en una preparación exigente en General Pico, La Pampa. La última concentración previa al Mundial Portugal 2026 para deportistas con síndrome de down, que tendrá lugar en el mes de octubre, desde el 30 hasta el 7 de noviembre, en Albufeira. En medio de la búsqueda de recursos la familia trabaja para recaudar dinero, organiza rifas y vende comida, pero en esta oportunidad por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Municipalidad de Palpalá, hizo entrega en el estadio Olímpico de una donación de dinero y elemento deportivo para el joven atleta tendrá como desafío 25 metros pecho, espalda, croll y mariposa, como así también 50 metros de croll, espalda y mariposa, 7 pruebas en total.

Rodrigo junto a su profesor Mario Suruguay, venían trabajando hace más de un año para obtener las marcas que lo lleven a la cita ecuménica y lo logró en el último Open que se hizo en Buenos Aires. El sacrificio, la entrega y el compromiso no es solo del deportista, mucho tuvo que ver la familia, los compañeros y todo el equipo, entre todos aportaron para que este sueño se haga realidad.

Es importante resaltar que, más allá de su talento deportivo, otra de las razones de su convocatoria fue su manejo independiente, en todos los torneos entraba, cuando los jueces lo solicitaban respondía de la mejor manera, estaba siempre atento a las voces de mando de las partidas. Características que tiene que tener un deportista de elite.

En el caso de Rodrigo, no cuenta con todo el apoyo económico, su familia tiene que recaudar, por eso están haciendo rifas y comidas para vender con el objetivo de juntar todo el dinero que se necesita. En este marco, El padre del nadador, agradeció a la municipalidad por las donaciones que apoyarán el sueño de su hijo, pidiendo además más apoyo de la comunidad.

Hugo Abán, manifestó que "estoy muy contento por la posibilidad que tenemos de recibir una donación deuna ayuda económica por parte de la Municipalidad de Palpalá. Es una ayuda muy valiosa que necesitamos para tratar de paliar los los gastos que vamos haciendo para las convocatorias. Ahora, el 8 de abril se hace en General Pico, La Pampa, la concentración, y de ahí continuamos para Portugal 2026. Agradezco el intendente RubÉn Eduardo Rivarola por esta ayuda y también a la gente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad".

En el tramo final, el progenitor adelantó que "en el mes de mayo también tenemos otra competencia de gran nivel, que sería el Open de Buenos Aires, éste es un encuentro también de un torneo de Liga Paraolímpica que también está previsto para la concentración de Rodrigo. Así que, apelamos a la gentileza de la comunidad, que nos sigan ayudando y agradecer a los que ya nos están ayudando también. Esperamos retribuir esta ayuda trayendo logros deportivos para toda la comunidad de Palpalá", finalizó.