Los "fierros" están de luto por Hugo Alarcón

El deporte "fierrero" está de luto. El reciente fallecimiento de Hugo Alarcón pegó fuerte en pilotos de automovilismo, periodistas, aficionados y sobre todo a la familia del reconocido y prestigioso mecánico jujeño.

Tal es así que El Carmen Motor's Club en su redes oficial publicó que "lamenta profundamente el fallecimiento del señor Hugo 'Negro' Alarcón, quien en vida fue un gran mecánico de nuestra provincia y que siempre estuvo ligado al automovilismo tierrero como de pista. Te recordaremos por tantos autos campeones que supiste sacar... Hasta siempre 'Negro', un fuerte abrazo. Acompañamos a toda su familia en su dolor", expresó el comunicado dedicado a quién hace poco tiempo había sido reconocido en Salta y previamente por la entidad carmense presidida por Mauricio Ayala.

Otro que se sumó fue el piloto, Iker Martin Gasparovic que en su cuenta expuso: "Descansa en Paz Papucho! Una excelente persona y un gigante preparador de nuestra provincia se nos fue hoy, una persona que admiraba lo que hacía y también la amaba, estaba dispuesto a ayudar a todos. Sin dudas, se va un grande del automovilismo", sostuvo.

Por otra parte, el relator y periodista Sebastián Morales declaró que "esto me causa mucho dolor porque uno tuvo la suerte de compartir mucho tiempo con el 'Negro', más de 20 años viéndonos todos los findes en los autódromos y pista. Siempre con respeto a mi profesión y yo con una admiración tremenda por lo que significaba para el automovilismo. Tuvo más de la mitad del parque de la categoría 1100 armados por él y otras categorías, todos competitivos con nombres de pilotos importantes", finalizó.