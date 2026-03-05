La UEFA informó que aún no hay una sede confirmada para jugar la Finalissima

La UEFA confirmó que por ahora no analiza cambiar la sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, aunque la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente mantiene en suspenso la realización del partido y la decisión definitiva se conocerá recién a finales de la próxima semana.

El organismo que rige el fútbol europeo difundió este jueves un comunicado en el que intentó bajar el nivel de especulación en torno al encuentro entre los campeones de América y de Europa.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, remarcaron desde la entidad.

Al mismo tiempo, la UEFA confirmó que mantiene conversaciones con los organizadores qataríes y destacó el “enorme esfuerzo” que realizan para garantizar que el evento se lleve a cabo con normalidad.

El partido estaba planificado como una gran fiesta internacional en el estadio Lusail, escenario de la final del Mundial 2022.

Las casi 89 mil entradas disponibles se agotaron en tiempo récord y la expectativa era alta por el choque entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el seleccionado español.

Sin embargo, la situación geopolítica en la región alteró por completo el panorama y generó incertidumbre sobre la viabilidad del evento. La tensión creció tras la intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta del régimen de Teherán con ataques contra objetivos en países vecinos, entre ellos Qatar.

Ese escenario encendió las alarmas en el mundo del fútbol y abrió el debate sobre la posibilidad de trasladar el partido a otro país. La preocupación aumentó luego de que la Asociación de Fútbol de Qatar anunciara la suspensión de todas las competiciones y torneos deportivos en el país hasta nuevo aviso debido a la inestabilidad regional.

Aunque el comunicado no mencionó de forma directa a la Finalissima, la medida impactó en la planificación del encuentro.

Incluso el entrenador de España, Luis de la Fuente, sostuvo días atrás que lo más conveniente sería buscar una nueva sede frente al contexto de incertidumbre.

Mientras tanto, la UEFA, la Conmebol y la FIFA continúan en contacto con las autoridades qataríes y con los organizadores locales para evaluar el escenario.

La resolución final se conocerá durante la próxima semana, en un contexto que mantiene en duda uno de los partidos más esperados del calendario internacional.