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FÚTBOL INTERNACIONAL

Argentina cumplió y venció a Mauritania

Fue un ajustado triunfo por 2 a 1 para los de la Scaloneta. Messi ingresó en el complemento.

Sabado, 28 de marzo de 2026 00:12
LIONEL MESSI | EN ACCIÓN EN EL AMISTOSO ENTRE ARGENTINA Y MAURITANIA.

La Selección Argentina tuvo una floja actuación para imponerse 2 a 1 sobre Mauritania, en el primer amistoso de la ventana internacional de marzo.

Los goles de la "albiceleste" los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz, ambos en el primer tiempo, mientras que en el último minuto Jorndan Lefort pudo descontar para los africanos.

El primer gol de la "Albiceleste" llegó a los 17 minutos, cuando Fernández conectó dentro del área para definir muy cómodo luego de un gran buscapié del lateral derecho Nahuel Molina, quien se encuentra en un muy buen momento.

Solo 15 minutos después, Nicolás Paz estiró la ventaja con un muy buen tiro libre para convertir su primer con la Selección Argentina.

El primer tiempo fue un monólogo de la Argentina, que dominó el desarrollo del juego en todo momento y generó varias situaciones para irse al descanso con un resultado más abultado.

Para el inicio del complemento se dio el ingreso de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono, aunque contra todo pronóstico en el segundo tiempo el nivel de la Selección argentina fue sencillamente espantoso y Mauritania tuvo muchísimas situaciones de peligro.

El merecido descuento del combinado del país africano llegó en la última jugada del partido, cuando Lefort se encontró solo con la pelota en el área chica y pudo convertir un gol que recordará para toda su vida.

La Selección Argentina volverá a jugar dentro de cuatro días, también en "La Bombonera", cuando reciba a su par de Zambia.

Síntesis

Argentina 2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Max Allister, Nico Paz, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada . DT: Lionel Scaloni.

Mauritania 1: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

Goles PT: 17´ Fernández y 32´ Paz (A).

Gol ST: 48´ Lefort (M).

Cambios ST: Al incio Ndiaga Yade por Koita (M), Messi por Paz (A), Rodrigo De Paul por González (A) y Mastantuono por Álvarez, 11´ Simeone por Fernández (A), 18´ Bouna Amar por Gassama (M), 24´ Giay por Nahuel Molina (A) y Rojas por Acuña (A).

 

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