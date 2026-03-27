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Deportes

Exitoso Campeonato Confraternidad en Catúa

Fue organizado por la Asociación Deportiva de Clubes y contó con un equipo de Chile.

Viernes, 27 de marzo de 2026 00:00

Se jugó la XXVº edición del Campeonato Confraternidad de fútbol organizado por la Asociación de Clubes en la localidad de Catúa. Se contó con la presencia de equipos de distintos puntos de la región y del vecino país de Chile.

Las expectativas se cumplieron con creces, se vivieron jornadas entretenidas que contaron con el importante acompañamiento de la familia, ya que también forma parte de una actividad que se consolida y crece en cada temporada.

Estuvo presente Club Deportivo Gustavo Le Paige de Chile en las series masculina y femenina y se destacaron por su alto nivel competitivo y compromiso deportivo, lo mismo que San Pedro de Atacama, además de confraternizar y conocer el lugar.

En esta importante instancia, entre las mujeres el elenco chileno obtuvo un meritorio segundo lugar, consagrándose subcampeona entre un total de 14 equipos participantes que se llegaron hasta la hermosa Catúa.

Estuvieron presentes diversas delegaciones en un ambiente de camaradería y sana competencia supervisado por la Asociación Deportiva de Clubes de Catúa.

Las posiciones en damas quedaron con Los Andes del Toro como campeonas, Le Paige de San Pedro de Atacama, Chile, fueron segundas y Municipal de Tolar finalizaron en la tercera posición.

En masculino Belgrano de Huancar se consagraron campeones seguido por Tara de San Pedro de Atacama, Chile, que quedó segundo, más atrás Los Pibes de Catúa terceros, todos mostrando un gran nivel.

 

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