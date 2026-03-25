Selene Miy se destacó en la Copa Apertura

Selene Miy y un doble festejo en la Copa Apertura de la Confederación Argentina de Patín en Buenos Aires. La jujeña fue subcampeona y sacó pasaje directo al Campeonato Nacional Absoluto que se realizará en la provincia de San Juan.

El certamen que se desarrolló en el "Microestadio" de la CAP y contó con las mejores patinadoras artísticas del país, ya que se trató de la primera competencia oficial de año y que clasificaba para el Absoluto.

La patinadora nacida en San Pedro de Jujuy estrenó categoría, porque comenzó a competir en la World Skate Junior (In Line), y no desentonó al punto que estará en el velódromo "Vicente Chancay" en el mes de septiembre.

Este es un resultado muy satisfactorio para Selene y su equipo, ya que se trató de su primera presentación y con muchos detalles para seguir trabajando con una referencia más clara a nivel nacional, manifestaron desde el entorno de la joven patinadora.

El primer objetivo de este nuevo viaje se cumplió con creces, la performance salió casi a la perfección, solo detalles que sin dudas junto al grupo de entrenadoras se van a ir puliendo en una divisional que es nueva y hasta se esperaba pudiera tener mayores complicaciones.

Selene Miy no regresó a la provincia, ya que se quedó directamente en Buenos Aires para ser parte del Seminario Internacional que se desarrollará mañana y el viernes dictado por la reconocida entrenadora española Olaia Gómez. Capacitación que se llevará a cabo en las instalaciones deportivas del Parque Olímpico de la Juventud.

Selene destacó que para que esto pueda convertirse en realidad, contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes que con sus gestiones cubrieron los pasajes ida y vuelta. Con el respaldo y la confianza del club donde pertenece, Sociedad de Tiro y Gimnasia, que la autorizan a usar el espacio las veces que necesite. A su familia y amigos que la apoyan desde el primer momento y a todos los que colaboran desde el lugar que se pueda.

Fue el primer paso en este 2026 que espera nuevamente, como sucedió en las últimas temporadas, sea cargada de éxitos.