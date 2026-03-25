Endrizzi: "Tenemos la revancha rápido"

Emiliano Endrizzi, el lateral izquierdo de Gimnasia, ya piensa en el partido del viernes ante Chaco For Ever. Se hizo la autocrítica correspondiente después de la dura caída ante Tristán Suárez y se barajó para dar de nuevo. Es que el fútbol, principalmente en la Primera Nacional, no hay tiempo para lamentos.

"Debemos seguir y por suerte tenemos revancha rápido. No lo vamos a tener a Dematei, que es un jugador muy importante para nosotros. No vi la jugada pero el asistente dice que le pega una piña. Después lo vamos a ver en la semana y nos encontramos trabajando para el próximo partido con el objetivo llevarnos los tres puntos", dijo el defensor a El Tribuno de Jujuy.

Además, el catamarqueño se refirió a los resultados jugando en el "23 de Agosto" y fuera de Jujuy en las primeras 5 fechas del torneo: "No sé si nos cuesta el juego de visitante, no podemos convertir. Los dos encuentros hicimos muchos méritos para llevarnos algo más y no nos llevamos nada pese a que hicimos un gran juego. Tanto desde el comienzo como con los chicos que entraron en el segundo tiempo se hizo un buen partido", dijo.

El futbolista zurdo, que está en Gimnasia desde el 2023 tras arribar desde Independiente Rivadavia, tuvo una particular visión sobre el nivel del equipo en Ezeiza, donde si bien el resultado fue abultado, el "lobo" tuvo errores defensivos y poca profundidad en ataque con escasas situaciones de gol: "Nos fuimos con mucha bronca porque hicimos un gran partido y no era para perder 3 a 0. Dos goles fueron de penal y el primer tanto se produjo con un poco de suerte. Nosotros hicimos los méritos para empezar ganando y después para empatarlo. El fútbol es así, si no convertís vos, te convierte el rival y se hace todo cuesta arriba".

Hoy, sorteo

En el marco de la conmemoración de los 95 años de la institución, Gimnasia sortea dos viajes ida y vuelta vía terrestre a Chaco, entre sus socios con cuota al día, para presenciar el partido programado para este viernes.

El sorteo se realizará en vivo hoy a las 18 y será transmitido a través de las redes sociales del club.

El club cubre a los ganadores estadía y las entradas correspondientes para ingresar al estadio.

Es importante recalcar que el sorteo está destinado exclusivamente a todos los socios que tengan la cuota al día.