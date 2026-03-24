Hugo Soria: "Tenemos que ir a ganar como visitantes"

El volante, Hugo Soria, lamentó una nueva caída de Gimnasia fuera de casa pero ya se enfocó en el encuentro del viernes, nuevamente fuera de casa ante Chaco for Ever. "No hay mucho tiempo para preparar el partido, pero hay que trabajar mentalizados en que tenemos que ir a ganar de visitante que nos viene costando. Hay que mejorar muchas cosas para lograr eso", aclaró.

Soria, quien está en el club desde principios de 2023 proveniente de All Boys, explicó el motivo de los resultados del equipo en el "23 de Agosto", con puntaje ideal y fuera de Jujuy, donde sumó dos caídas: "Todos los partidos son difíciles. No es que jugamos diferente de local y de visitante. Lo estamos haciendo muy bien en casa, pero afuera nos está costando. Con Chacarita y hoy ( por el sábado ante Tristán Suárez) fueron partidos parejos y los rivales tuvieron la contundencia que nos faltó a nosotros".

Además, el mediocampista que terminó el partido en Ezeiza jugando como central en una línea de 3, le contó al diario El Tribuno de Jujuy a la salida del vestuario las sensaciones de la segunda derrota al hilo jugando como visitantes: " Nos vamos tristes porque veníamos a buscar los tres puntos. Fue un partido medio raro, que hasta los 10 minutos teníamos el control, pese a que la cancha estaba muy mojada. Después que nos hacen el gol lo fuimos a buscar, con seguridad atrás y adelante pero no pudimos empatarlo".

Por último, el futbolista nacido en Paysandú, Uruguay hace 36 años, se refirió a las jugadas controvertidas de la noche del sábado: "En el segundo tiempo entramos con otra formación y pasaron cosas que no queríamos que pasen, como los dos goles de penal de ellos y se hizo cuesta arriba. Son polémicas, pero no queremos hablar mucho de los árbitros. Nos calentamos y hablamos con ellos dentro de la cancha y cuando termina tratamos de bajar las pulsaciones".

A levantarse rápido. Gimnasia tiene poco también de trabajo y para recuperarse una dura derrota en Tristán Suarez, ya que el viernes desde la 21.30 visita Chaco For Ever, buscando sumar por primera vez en el torneo jugando fuera de la provincia.

Para ese partido, Pellerano no podrá contar con Nicolás Dematei, expulsado el sábado en Ezeiza. Además, habrá que aguardar la evolución de otro jugador importante, como Francisco Molina, quién según contó el entrenador viene con una molestia física en uno de los abductores y por eso no jugó como titular en los últimos dos partidos.

En el transcurso de la semana, el entrenador "albiceleste" irá probando variantes para un equipo que, como se dijo anteriormente, necesita empezar a sumar puntos fuera del estadio "23 de Agosto".