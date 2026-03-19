Boca jugará ante Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona (E)

Boca deberá superar un grupo difícil en la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo llevado a cabo de la competencia, que arrancará en la semana del 7 de abril.

El "xeneize" se medirá con Cruzeiro de Brasil, club ante el cual cayó en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, que superó las rondas previas del certamen al eliminar, entre otros, a Argentinos Juniors.

Además, Estudiantes jugará con Flamengo de Brasil, Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia, Rosario Central deberá enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y la Universidad Central de Venezuela, mientras que Lanús deberá soportar la altura al medirse con Liga de Quito de Ecuador, Always Ready boliviano y Mirassol brasileño, debutante en la prestigiosa copa.

Por último, habrá dos debutantes argentinos: Platense tendrá una zona complicada al resultar emparejado con Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia e Independiente Rivadavia deberá jugar ante Fluminense de Brasil, Bolívar y Deportivo La Guaira, de Venezuela.

El sorteo de la Copa Libertadores, acontecido en la ciudad paraguaya de Luque con posterioridad a la determinación de los grupos de la Sudamericana, arrojó zonas complicadas para los conjuntos argentinos.

El único cabeza de serie argentino, Boca Juniors, fue sorteado en un grupo D de mucha complejidad.

Los grupos:

GRUPO A: Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata, Cusco de Perú, Independiente Medellín de Colombia.

GRUPO B: Nacional de Uruguay, Universitario de Perú, Coquimbo de Chile, Deportes Tolima de Colombia.

GRUPO C: Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia, Deportivo La Guaira de Venezuela, Independiente Rivadavia.

GRUPO D: Boca Juniors, Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile, Barcelona de Ecuador.

GRUPO E: Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense.

GRUPO F: Palmeiras, Cerro Porteño de Paraguay, Junior de Colombia y Sporting Cristal.

GRUPO G: Liga de Quito de Ecuador, Lanús, Always Ready de Bolivia, Mirassol de Brasil.

GRUPO H: Independiente del Valle, Libertad de Paraguay, Rosario Central, Universidad Central de Venezuela.