Resultados de lo que fue el debut

El Consejo Directivo de la Liga del Ramal Jujeña de Fútbol el fin de semana puso en marcha el Torneo Apertura 2026 del certamen que cuenta con la participación de 10 equipos, que están distribuidos en dos zonas, A y B, buscando darle mayor competitividad y organización al campeonato. La Zona A está integrada Río Grande La Mendieta, Club Parapetí, Atlético Providencia, Atlético San Pedro y Atlético El Polo. Y la Zona B con Atlético La Merced, Tiro y Gimnasia, Deportivo Rodeíto, Club Independiente y Atlético La Esperanza.

A continuación se brindarán los resultados de la 1º fecha del Apertura 2026 que arrancó el pasado viernes en la cancha del Club Independiente donde en Primera por la Zona A, Atlético San Pedro en su visita goleó 3 a 0 a Parapetí y en Cuarta División, el "millonario" superó 4 a 0 a Club Parapetí.

Después por el mismo grupo en La Mendieta en un partidazo igualaron 4 a 4 Río Grande y Atlético Providencia en Primera. Y en Cuarta División, Providencia se impuso por 4 a 3 a Río Grande.

Por otra parte, en la Zona B en la cancha del Club Independiente, Atlético La Merced le ganó por 2 a 1 a Deportivo Rodeíto en Primera. Y en Cuarta División fue festejo de Rodeíto que venció por 2 a 1 a Atlético La Merced.

Uno de los resultados que llamó la atención fue la holgada victoria por la Zona B de Sociedad de Tiro y Gimnasia por 8 a 0 frente a Independiente en el estadio "Fortín" del barrio Belgrano en Primera. El triunfo del "lobo" sampedreño marcó el debut de Darío Zampini al frente del plantel que contó con los 4 goles de Flavio Romero y otros 4 de Maximiliano López. Del mismo modo se enfrentaron en Cuarta División, Tiro y Gimnasia e Independiente empataron 1 a 1.

Y en el estadio "Fernando Sembinelli" se disputó el encuentro Interzonal donde Atlético El Polo (Zona A) derrotó por 1 a 0 a Atlético La Esperanza (Zona B) en Primera. Y en Cuarta División, Atlético La Esperanza superó por 3 a 2 a Atlético El Polo.

Uno de los protagonistas de la fecha fue el delantero de Tiro y Gimnasia, Maximiliano López, que al final de la goleada de local manifestó que "estoy contento porque desplegamos buen fútbol, en la semana lo veníamos practicando y creo que salió todo bien. Podíamos haber convertido algún gol más, pero me pone contento el resultado y el juego demostrado. Y de a poco se va viendo lo que el técnico quiere", agregando que "siempre que arranca un campeonato se renueva la ilusión y tenemos buena calidad humana en el plantel, así que lo iremos viendo a medida que transcurra el torneo", selló.

Por otra parte, Darío Zampini, técnico del "lobo", analizó que "sabíamos de los nervios que podían jugar y el no haber tenido amistosos, pero tenemos un lindo plantel y muy contento con todo el grupo. Deseando encontrar el equipo lo más pronto posible. El miércoles competimos otra vez con Independiente por Copa Jujuy y tengo ver que jugadores están disponibles", finalizó.