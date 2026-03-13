Importante acuerdo del "lobo" y Upcn

Gimnasia y Esgrima y la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), firmaron un importante acuerdo marco de cooperación y reciprocidad institucional, por el cual los socios del club accederán a la red de hoteles y turismo del gremio y las instalaciones recreativas que posee en la localidad de Guerrero.

A su vez, los afiliados de Upcn tendrán facilidades y descuentos para incorporarse a la entidad deportiva en carácter de socios y vivir la pasión del "lobo" en la Primera Nacional, entre otros beneficios.

En la oportunidad, también se procedió a rubricar el Reglamento de Convivencia, el cual contempla normas elementales para el uso de las referidas instalaciones deportivas de Guerrero.

Firmaron dichos documentos, el presidente del club, Walter Morales; el vicepresidente primero de la institución, Exequiel Lello Ivacevich; y el secretario general del gremio, Luis Cabana.

Al respecto, Ivacevich expresó que desde el club están "muy contentos" de concretar este convenio, marcando que el gremio "tiene excelentes instalaciones que nuestros socios pueden aprovechar".

"Este acuerdo beneficiará a ambas instituciones", puntualizó y señaló que el objetivo principal es "brindarles a los socios más beneficios".

En esta línea, detalló que "entre los beneficios se encuentran el poder utilizar la red de hotelería de Upcn en el país y el uso del predio de Guerrero".

Asimismo, invitó a más instituciones a "acompañar a Gimnasia para generar integración entre los jujeños y ser parte del club".

A su turno, Cabana indicó que "trabajamos arduamente con Morales por esta alianza estratégica", con el propósito de que "los afiliados del gremio sean socios del "lobo" y accedan a los beneficios del club".