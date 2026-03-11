16°
11 de Marzo, Jujuy, Argentina
TREKKING

Maratón de ritmos y trekking

Alto Comedero y Purmamarca recibieron las distintas actividades programadas por el Gobierno.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 00:00

Con una gran convocatoria en el "Parque Urbano" se desarrolló la maratón de ritmos impulsada por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes en el marco de las actividades diagramadas que se extenderán durante todo el mes de marzo. Además, hubo trekking en Purmamarca.

La actividad en capital convocó a todas las mujeres de Alto Comedero bajo el slogan "Yo Soy El Parque" y durante toda la tarde desarrollaron diversas actividades como ser juegos recreativos, líderes deportivos de la Escuela Provincial Fitness y Deportes en Comunidad, luego fue el turno de la caminata ecológica a cargo de la coordinación del área ambiente de la delegación municipal, distintos ritmos a cargos de los instructores, coreografía Sueños en Movimientos con el grupo de mujeres comunitarias cumpliendo sueños.

"Fue una jornada realmente muy buena, con una importante cantidad de participantes y sobre todo dentro de las actividades programadas por parte del Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes y el acompañamiento del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, por el Día Internacional de la Mujer", contó Gabriela Zárate.

La directora de Deportes de la Mujer resaltó que "fue un fin de semana muy positivo, con la activa participación de las mujeres jujeñas, ya que el sábado tuvimos el trekking en Purmamarca con más de 60 participantes y el domingo con el Maratón de Ritmo con casi cien chicas presentes".

En cuanto al trekking contó que fue un recorrido de 5 kilómetros por la zona de Los Colorados con el acompañamiento de los guías de la Municipalidad de Purmamarca "se articularon acciones con la gente del municipio, muy agradecidos con el Intendente Humberto López que puso a disposición distintas áreas, lo mismo que la gente del Same y Policía, bomberos", detalló.

La profesora Zárate recordó que la actividad en el norte "dio inicio al programa Desafío TTT impulsado por el Secretario de Deportes, licenciado Luis Calvetti, y todo el equipo, que durante el año se va a desarrollar con actividades como ser trekking, triatlón y Trail", finalizó.

 

