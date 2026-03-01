Ganó Gimnasia de local

Gimnasia de Jujuy aprovechó un error de la defensa de Quilmes, presionó y el mediocampista Hugo Soria la picó para marcar el 1-0 del lobo a los 7 minutos del primer tiempo ante Quilmes.

En un primer tiempo donde el lobo fue protagonista, Gimnasia se va al vestuario ganando por la mínima, Quilmes intentó inquietar a Milton Álvarez pero no lo consiguió con claridad.

Ya en el segundo tiempo el cervecero llegó con más peligro al arco rival, se jugó a una intensidad alta y así Gimnasia volvió a triunfo de local.

La próxima fecha el lobo recibe a Colegiales en el estadio 23 de Agosto.

Noticia en desarrollo...