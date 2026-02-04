Boca rechazó otra oferta europea por Zeballos

El delantero Exequiel Zeballos es el jugador que todos quieren tener. Por lo que prometía desde sus inicios y por lo que viene mostrando desde su reaparición a fines de 2025. Así, en este mercado de pases, fueron varios los clubes del exterior que se fijaron en él. Pero Boca tiene una decisión tomada desde hace rato y no quiere saber nada con desprenderse del "Chango": este fin de semana rechazó una oferta millonaria que no llegaba a lo pretendido.

El "Chango" lleva nueve partidos de titular desde que el 18 de octubre le hizo un gol a Belgrano y el partido siguiente ante Barracas Central ayudó a la remontada ingresando en el entretiempo. También le anotó a Estudiantes en ese tramo final del Clausura. Y fue gran figura en el superclásico ante River Plate con otro gol en su haber, aquel partido lo llenó de confianza y todo empezó a crecer en relación a él.

Napoli de Italia fue uno de los clubes que lo buscó, pero quedó lejos de un número que pueda movilizar a la dirigencia "xeneize". El Fair Play financiero también resultó un obstáculo. Es decir, fue un interés firme pero con limitaciones económicas.

Estos últimos días, Boca Juniors recibió una nueva oferta por Zeballos, esta vez desde el Cska de Moscú, un club que desde hace rato viene mostrándose interesado por el delantero de la institución "xeneize". Sin embargo, hasta ahora, sólo se había tratado de sondeos por parte de distintos intermediarios.

La oferta formal finalmente terminó llegando por 10.000.000 de dólares. Y fue rechazada, según informaron desde el club. La postura de Juan Román Riquelme es que el "Chango" sólo se va por la cláusula de 20.000.000, muy por encima de lo ofertado hasta el momento.

Zeballos tiene la cabeza en Boca y en la renovación de su contrato, que vence a fin de año. Hoy está cómodo en el club de La Ribera y sabe que tiene que hacer la diferencia para consolidarse y transformarse en esa promesa que siempre fue. Es querido por los simpatizantes "xeneizes", sin dudas, y el jugador que puede hacer daño en ofensiva. Pero hay clubes del exterior que lo tienen en la mira.