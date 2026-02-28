Un debut positivo para Balderrama

Felipe Balderrama tuvo un auspicioso debut en el Campeonato Argentino de Karting. En Buenos Aires el joven piloto jujeño debutó en la categoría senior max del Rotax dejando muy buenas sensaciones.

Más allá del puesto 26 junto al equipo WK Lenso Racing Kart, quedó más que conforme, ya que se logró el principal objetivo que era terminar el fin de semana, tanto las series, clasificación como la final, lo más arriba posible.

En la primera manga clasificatoria se mantuvo en el puesto 33, sin embargo fue de menor a mayor, ya que durante cada giro en el monoposto fue un aprendizaje constante, que mostró su evolución en la segunda manga donde finalizó en el puesto 27.

En la tercera manga Balderrama se destacó con una positiva largada ganando posiciones, sin embargo se topó con un grupo de kartings en una curva que lo obligó a maniobrar relegando puestos, sin embargo quedó en el puesto 28.

En la final, después de salir desde el cajón 33, por sumatoria de puntos de la manga lo ubicaron en ese lugar, no tardó en escalar posiciones aprovechando un toque entre varias máquinas por lo que logró meterse rápidamente en el puesto 27, vueltas más tarde cuando promediaba la carrera, un toque adelante le dio la posibilidad de escalar al puesto 21 de la competencia, por lo que tuvo que comenzar a sostener la posición ante un pelotón que lo acechaba.

Después de cuatro giros a pura adrenalina, un toque lo relegó al joven jujeño al vigésimo noveno lugar, no obstante logró recuperarse y buenas maniobras logró terminar en el vigésimo sexto puesto.

Después del fin de semana, Felipe Balderrama se mostró "muy conforme por su rendimiento a la hora de manejar, como así también del karting, y le agradeció al equipo, a Eduardo y Bruno Viglietti por la oportunidad, a Juan Fucho por el trabajo en el karting, mi papá y mi mamá por el esfuerzo para poder estar aquí corriendo, a mis hermanas y a todos mis amigos que me mandan los mejores deseos".

Fue el primer paso para el jujeño en el Rotax, la máxima categoría del karting argentino, por lo que tendrá mucho tiempo para aprender, ya que la idea es hacer todo el calendario 2026.