Podio para Rodrigo Burgos en Santiago

Rodrigo Burgos hizo podio en el triatlón de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. "Fue una prueba muy buena, terminamos físicamente enteros, con buenas sensaciones", apuntó el jujeño que finalizó tercero en la general.

Fue distancia olímpica nadando 1.500 metros, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo sin drafting, es decir los competidores en la parte ciclística no se podían poner a rueda de un competidor lo cual lo hizo mucho más competitiva.

"Tuvimos una buena largada, salí tercero del agua, no largue fuerte como para poder pedalear medianamente bien y correr bien, después en la bici fue cerrado, quede noveno, y corriendo metí los mejores tiempos quedando tercero en la general y sacándole al cuarto diez segundos, pude pasarlo sobre el final", detalló.

En la categoría, el jujeño fue segundo, de todos modos regresó "más que conforme por el trabajo, la prueba que pudo hacer atendiendo el nivel de triatletas que hubo", subrayó Burgos que marcó un tiempo de 2h23'18".

Ya en Jujuy, Burgos retomó los entrenamientos pensando en las últimas competencias que va a tener "el 8 de marzo se corre la última fecha del Campeonato Salteño, después en Santiago del Estero se corre un medio ironman, a mediados de abril, la idea es ir a competir, vamos a ver si nos dan los tiempos", explicó.

Además "en Posadas, provincia de Misiones, tenemos otra competencia, pero se complica por el tema de los días porque ya estamos en épocas de trabajo, el tema es que si voy tendría la posibilidad de correr la final del Campeonato Argentino, soy el campeón vigente y sería bueno poder ir, todavía no tiene lugar", declaró.

El otro jujeño que estuvo presente fue Gastón Plasencio, corrió la distancia sprint, es más corta, quedó primero en el agua, primero en la bici y corriendo entró en el cuarto lugar, posición que ocupó finalmente, pero con buen rendimiento.