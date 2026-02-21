22°
Río Grande
adolescente
Mountain Bike
LALIGA ARGENTINA
Tenis
rugby
pedestrismo
deporte adaptado
DEPORTE ADAPTADO

Inscriben para las actividades

Desde el Gobierno invitan a sumarse al Centro Deportivo, Social y Cultural para este año.

Sabado, 21 de febrero de 2026 22:46
DEPORTE ADAPTADO | ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA LOS INTERESADOS EN SUMARSE AL CENTRO DEPORTIVO.

Con el objetivo de consolidar espacios de inclusión, autonomía y participación activa, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, comunica que se encuentra habilitada la inscripción al Centro Deportivo Social y Cultural para el ciclo 2026.

El Centro está orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos, promoviendo propuestas deportivas, recreativas y culturales para jóvenes y adultos con discapacidad. Se trata de un espacio diseñado para compartir, aprender y fortalecer la vida en comunidad.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en el Ministerio de Desarrollo Humano, ubicado en avenida Bolivia 2571, barrio Los Huaicos, en el horario de 8 a 12.30. El equipo técnico brinda asesoramiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso administrativo.

Asimismo, se encuentra disponible la modalidad digital a través del siguiente enlace que figura en las redes sociales del Gobierno provincial y para el cual deben presentar además fotocopia de DNI, Certificado Único de Discapacidad, CUD, vigente, ficha médica completa.

La misma la pueden descargar a través del link https://goo.su/tVPw - Electrocardiograma actualizado.

Estos requisitos permiten garantizar condiciones adecuadas y seguras para el desarrollo de las actividades.

A lo largo del año, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, realizan diferentes actividades deportivas y sociales para una franja que cada vez que se los convocan dicen presentes con el importante apoyo y acompañamiento de los familiares.

Salir a realizar una disciplina, abrió muchas puertas, ya que muchos tuvieron la posibilidad de viajar a Mar del Plata para disputar la final nacional de los Juegos Evita, otros que ya fueron convocados por un seleccionado nacional.

Las personas con discapacidad gracias a estos espacios, cuentan con un lugar en el cual además de hacer un deporte al aire libre, entrenar a lo largo de cada semana, conoce gente de otros puntos de la provincia, confraternizan mejorando notablemente su calidad de vida.

Una buena oportunidad para que los jóvenes y mayores de 18 años puedan continuar ligados al deporte aprovechando los encuentros que se desarrollan en distintos puntos de Jujuy.

 

