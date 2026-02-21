22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Río Grande
adolescente
Mountain Bike
LALIGA ARGENTINA
Tenis
rugby
pedestrismo
deporte adaptado
Río Grande
adolescente
Mountain Bike
LALIGA ARGENTINA
Tenis
rugby
pedestrismo
deporte adaptado

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
PEDESTRISMO

Carrera “Día de la Mujer”

Se realizará en Perico y destinado a partir de los 16 años.

Sabado, 21 de febrero de 2026 22:45
EL TEAM LAZCANO | PREPARA PRUEBA PEDESTRE DÍA DE LA MUJER.

El próximo 8 de marzo se realizará la prueba pedestre por el Día de la Mujer. La cita será en Perico a partir de las 8.30 bajo la organización de la escuela municipal perteneciente a la Dirección de Deportes.

Con la fiscalización del entrenador Jorge Lazcano, se vivirá una jornada especial destinado solamente a las mujeres en todas las categorías, para mayores de 16 años será libre, y con un recorrido de 3 kilómetros.

Las atletas interesadas en sumarse a la prueba, podrán contactarse con el "Chino" Lazcano al teléfono 3884164650, ya que las inscripciones comenzaron ya a registrarse para llegar al día de la carrera con todo listo, ya que se espera chicas de Jujuy y Salta.

Luego de la competencia se procederá a la entrega de premios y reconocimientos a todas las mujeres que sean de la partida conmemorando ese día especial para ellas en Argentina.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD