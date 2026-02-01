Gimnasia y una buena performance en Tucumán

Gimnasia y Esgrima superó satisfactoriamente en Tucumán la serie de dos partidos amistosos contra San Martín, en el marco del tramo final de la pretemporada y con miras al inicio de la competencia oficial por Copa Argentina y la Primera Nacional.

Los cruces con el "santo" permitieron al "albiceleste" optimizar su preparación física y, especialmente, futbolística afianzando ideas de juego y consolidando la integración de los futbolistas.

En el campo de las estadísticas, el primer encuentro terminó empatado 0 a 0, mientras que el segundo amistoso concluyó 1 a 0 a favor del elenco juego con gol anotado por Octavio Bianchi.

En el primer amistoso, Gimnasia formó con Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez.

SALDO POSITIVO| PARA GIMNASIA QUE VOLVIÓ INVICTO DE TUCUMÁN.

También ingresaron Diego López por Delfor Minervino, Abel Argañaraz por Mauro Cachi y Octavio Bianchi por Cristian Menéndez.

En el segundo amistoso, Gimnasia puso en cancha a Gonzalo Gómez; Diego López, Gonzalo Villarreal, Juan Córdoba y Martín Lazarte; Axel Pinto, Claudio Pombo, Federico Paradela y David Gallardo; Abel Argañaraz y Octavio Bianchi.

Además, ingresaron Matías Ramos Mingo por Gonzalo Gómez, Sebastián Sánchez por Diego López, Juan Franzoni por Octavio Bianchi y Facundo Maldonado por Abel Argañaraz.

El "lobo" continuará la pretemporada en Jujuy, alternando el complejo Papel Noa para la puesta a punto física y el "23" para prácticas de fútbol formal.

Más partidos

Quilmes disputó un nuevo amistoso de pretemporada frente a Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio "Centenario".

En el primer encuentro, el "cervecero" se impuso por 1 a 0 gracias al gol convertido por Alexis Domínguez. Mientras que en el segundo compromiso, el conjunto de Alfredo Grelak cayó por 3 a 0 ante el "pincha".

Cristian Menéndez: "Que sea un lindo año"

PRETEMPORADA | EL “LOBO” VISITÓ AL “SANTO” TUCUMANO.

Luego del partido amistoso en la capital tucumana ante San Martín, Cristian Menéndez destacó que "fue un lindo duelo" que permite "seguir optimizando el funcionamiento y continuar agarrando la idea".

"Nos medimos con uno de los equipos que suele ser protagonista en el año", indicó y agregó que "para lo que viene tenemos que empezar a afinar detalles y este rival nos ayudó en esa tarea".

Asimismo, ponderó la entrega de sus compañeros, subrayando que "son jugadores que tienen muchas ganas y calidad" y resaltó que "este año tenemos recambio de nombres y se formó un plantel completo".

Con respecto al debut en competencia oficial, el "Polaco" señaló que "nos estamos preparando duro para ello, pensando primero en nuestro funcionamiento y luego en el rival".

Por último, Menéndez dejó un mensaje a los hinchas, expresando su deseo de "que sea un lindo año para todos y que termine como todos queremos".

Gimnasia se prepara para su debut que, circunstancialmente, será por Copa Argentina cuando el miércoles 11 de febrero ante Central Córdoba de Santiago de Estero en el estadio "Padre Martearena" de la provincia de Salta. Hace unos días se confirmó que ese enfrentamiento comenzará a las 21.15. Los hinchas del "lobo" ya planean la caravana.