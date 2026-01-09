En San Pedro ya planifican "remontada"

Atlético San Pedro va por la remontada. El plantel "millonario" ultima detalles de cara a los 90' decisivos que definirán su continuidad en el presente Torneo Regional Federal Amateur. El partido revancha de semifinales de la Región Norte frente a Atlético Talleres se disputará el domingo desde las 19 en el coqueto estadio "Visera de Cemento" con el arbitraje de Gustavo Benítes de la Liga Salteña. El elenco de Carlos Morales Santos en su casa y con el apoyo de su gente, buscará dar el batacazo ante el "expreso" y de esa forma conseguir el pase a la ansiada final de la Región Norte.

El árbitro salteño Gustavo Benítes, dirigió recientemente al "expreso" en Palpalá frente a Altos Hornos Zapla, empate 1 a 1

Luego del encuentro de ida, en el que Atlético San Pedro cayó por 2 a 0, el combinado sampedreño tuvo una intensa semana de trabajo. La preparación estuvo enfocada tanto en la recuperación física como en el aspecto táctico, con el claro objetivo de revertir el resultado adverso y mantener vivo el sueño de llegar a la final para soñar con el ascenso al Federal A. Por ese motivo se prevé que la expulsión de Roberto González en Perico lo obliga al DT a realizar una variante donde los candidatos a reemplazarlo serían Rodrigo Velázquez de buen juego cuando entró en el complemento, Matías Roldán o bien Alexis Franco que ingresó unos minutos.

Además, la entidad "millonaria" confirmó que el encuentro se jugará sin el ingreso del público visitante. Por este motivo, se espera una importante concurrencia de los simpatizantes sampedreños y aficionados de localidades vecinas, que dirá presente para alentar al representante de la Liga del Ramal, en un partido que promete emociones fuertes.

El volante Maximiliano Ponce, en la previa contó que "estamos trabajando y ultimando detalles para lo que será el partido del domingo. Estamos bien todos al 100%, trabajando a full para hacer un buen papel en nuestra casa y sabiendo que en el partido de ida las hicimos bien y no merecíamos el resultado con el que regresamos. Así que estamos mejorando día a día para lo que será un partido difícil, pero nosotros siempre nos hacemos fuertes de local", agregando que "será lindo contar con el apoyo de toda la gente en las tribunas por eso quiero invitar a todos para que se sienta la localía y nos vengan a alentar porque los necesitamos. Hace tiempo venimos jugando los mismos, es una base que se conoce muy bien, con algunos refuerzos que se acoplaron de la mejor manera y más allá del resultado en Perico, sabemos y estamos confiados que podemos hacer las cosas bien aquí en San Pedro", selló.

Por su parte, el golero Nahuel Fanola, detalló que "nos estamos preparando de la mejor manera para llegar bien al domingo y corregir lo que nos pasó en Perico y evitar esos errores. Jugamos bien, que es lo importante y no estuvo la suerte de nuestro lado, pero quedó a la vista que hicimos un excelente partido y de local trataremos de dejar todo para cambiar la historia", acotando que "ya los conocemos bien, como juegan y se mueven, en el ataque pusieron todo de su parte, pero los dos goles que hicieron es mérito de ellos y errores previos nuestros. Ya pasó y quedan 90 minutos más para definir quién llega a la final. Uno lo que siempre resalta son los errores y como siempre les dije a mis compañeros que de eso se aprende así que ahora vamos a sacar adelante como sea el partido del domingo. Por eso estamos trabajando para llegar en plenitud y seguir en competencia".