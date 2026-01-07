"Picky" Silvetti irá por el triunfo

El viernes, el Club Deportivo Luján se convertirá en el epicentro del pugilismo regional, bajo la organización de "Silvetti Promotions", cuando se desarrolle la primera velada del 2026 que promete emociones fuertes con una cartelera que equilibra promesas invictas y la jerarquía de los profesionales locales.

El combate de fondo, en la categoría super ligero, tendrá como gran protagonista a Marcos "Picky" Silvetti, quien se enfrentará a un viejo conocido, Gustavo "Chocolate" Pereyra.

Este duelo ya tuvo un antecedente en Villa Jardín de Reyes, donde el jujeño logró imponerse por puntos tras seis intensos asaltos.

Sin embargo, para Silvetti, esta novena presentación en el campo rentado no es una pelea más: es la oportunidad de escalar posiciones en el ranking de la Federación Argentina de Box (FAB).

Para este compromiso, el púgil de Villa Jardín de Reyes se puso bajo las órdenes de el "Pony" Rivero, reconocido mentor que también dirige la carrera de Durval Palacios.

La estrategia se centró en la intensidad y la variedad de sparrings, incluyendo sesiones de guanteo con el campeón argentino, Nahuel Torres.

"Estamos muy contentos porque quiero sumar bastantes peleas. Con esta será la número nueve. Estamos entrenando a full porque tenemos la mente en algo mucho más grande", confesó Silvetti sobre su presente.

Con un registro sólido de 7 victorias (4 por la vía rápida) y una sola derrota, Silvetti sabe que la cautela es clave frente a un oponente como Pereyra. "Lo conozco, es un rival muy experimentado. Sirve el cambio de sparrings para no guantear siempre con los mismos y seguir sumando experiencia", dijo.

La noche no terminará con la pelea estelar.

En el combate de semifondo, Mauro "El Boxi" Ramos subirá al cuadrilátero con una misión clara: defender su invicto profesional de dos combates. Ramos es considerado una de las mayores proyecciones del boxeo jujeño y su presencia asegura un espectáculo de técnica y entrega.

La invitación está hecha para los amantes de este deporte y el público en general.