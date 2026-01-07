"Jugando en Vacaciones" en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, ofrece propuestas matutinas y vespertinas durante todo enero, con alternativas para los diferentes barrios y un nuevo proyecto para adultos mayores que incluye juegos recreativos y al aire libre. Los interesados deben acercarse el estadio Olímpico Municipal, ubicado sobre calle Chacho Peñaloza s/n del barrio Canal de Beagle, de lunes a viernes de 7 a 12.30.

Con el inicio del año 2026, la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola pone en marcha "Jugando en vacaciones", una iniciativa gratuita que busca dinamizar las vacaciones escolares y fomentar la actividad física a los adultos en toda la comunidad.

Los interesados deben acercarse al estadio Olímpico de 7 a 12.30, presentando como requisitos el documento y número dl teléfono de los padres para conformar un grupo de WhatsApp, que servirá para brindar comunicaciones sobre cambios de actividades dependiendo del clima. Se solicita llevar agua para hidratarse, fruta como colación (con coordinación para alternar con otros alimentos buscando opciones saludables) y ropa cómoda.

La Municipalidad de Palpalá desarrolla una propuesta integral destinada a niños y niñas, organizada en dos turnos diarios para garantizar una mayor participación. Por la mañana, de 9 a 12 horas, la instructora Melisa Quiñones junto a su equipo llevan adelante actividades recreativas en el Balneario Municipal del barrio 23 de Agosto, ubicado sobre avenida Carriego.

En tanto, el turno vespertino está a cargo del instructor Raúl Vilca, quien coordina propuestas deportivas, recreativas y de integración, con un cronograma itinerante por barrios: del 5 al 9 de enero en el polideportivo del barrio Santa Bárbara, desde las 16.30 horas, y también en el balneario municipal del barrio 23 de Agosto en el mismo horario. Además, durante esta semana se desarrollan las olimpiadas en Centro Forestal, a partir de las 18 horas, ampliando las alternativas para las familias de esa zona rural.

El cronograma de actividades continuará del 12 al 16 de corriente mes en el barrio general Savio; (a partir de las 16.30); Balneario Municipal 23 de Agosto (de 9 a 12 por la mañana y a partir de las 16.30 por la tarde, se informó).