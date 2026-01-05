20°
5 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Premier League

Premier: Enzo Fernández amargó al City

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
ENZO FERNÁNDEZ

Chelsea rescató ayer un empate agónico por 1-1 en condición de visitante frente a Manchester City en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Premier League. El gol del conjunto londinense, que recientemente se quedó sin su entrenador Enzo Maresca y el inglés Calum McFarlane fue su reemplazante interino, lo convirtió el argentino Enzo Fernández a los 49 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el tanto del equipo de Pep Guardiola lo anotó el volante neerlandés Tijjani Reijnders, a los 42' de la etapa inicial.

Con este resultado, el cuadro de Londres quedó en la quinta posición con 31 puntos, a tres del Liverpool (4º). Ahora, deberá visitar al Fulham el próximo miércoles desde las 16:30 por la siguiente jornada del campeonato local.

En tanto, a Manchester City el empate lo alejó de la cima del certamen. Si bien continúa como escolta con 42 unidades, la diferencia respecto del líder Arsenal pasó a ser de seis porotos. En la próxima fecha se medirá ante el Brighton el miércoles en el mismo horario.

Los "ciudadanos" fueron superiores durante todo el encuentro, pero desperdiciaron varias oportunidades y lo lamentaron en el cierre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD