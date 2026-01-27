Amistoso confirmado frente a San Martín (T)

Este sábado hay duelo norteño confirmado. En el estadio "La Ciudadela" situado al sur de la capital tucumana, Gimnasia y Esgrima disputará una serie de partidos amistosos contra San Martín de Tucumán a puertas cerradas, en el marco de la continuación de la puesta a punto para la competencia oficial.

Se prevé que los partidos se jueguen en la mañana y que sean dos encuentros de 70 minutos, con 4 tiempos de 35.

Será la tercera serie de amistosos del "lobo" en la pretemporada, con el fin de fortalecer el funcionamiento colectivo y asentar la idea futbolística del director técnico, Hernán Pellerano.

"Estamos muy ilusionados y comprometidos con el objetivo", comentó el arquero "albiceleste" Milton Álvarez al respecto de lo que se viene

El golero palpita el encuentro en Tucumán, afirmando que el cotejo "nos viene bien para seguir sumando minutos y confianza" y agregó que esta serie de amistosos "ayudan a consolidar el nivel futbolístico colectivo".

Indicó que el plantel "se está sintiendo bien", ponderando "el enorme esfuerzo para llegar de la mejor manera a la temporada". "Vamos afinando detalles. Nos sentimos muy ilusionados y comprometidos con el objetivo", completó el arquero del "lobo".

Siguiendo con el tema de los amistosos, Emanuel Dening, uno de los primeros refuerzos de Ferro en este mercado de pases, viene derecho en la pretemporada y el sábado pasado anotó un golazo en el amistoso ante Tristán.

El experimentado delantero convirtió con un remate casi desde la mitad de la cancha y le dio la victoria 1-0 al equipo de Sergio Rondina en el partido entre los titulares. El drone "verdolaga" captó las imágenes del golazo.

Dening llegó libre desde San Miguel, club en el que disputó 33 partidos y marcó seis goles en la última temporada de la Primera Nacional. Firmó contrato con el club de Caballito hasta diciembre de 2026.

Por otro lado, cayó el pase de Kevin López a Colón. El mediocampista había llegado a Santa Fe e incluso entrenó con el plantel "sabalero", pero cuando estaba por firmar su contrato, apareció un llamado de Instituto que frenó todo.

El volante de 24 años, que iba a llegar a préstamo desde Independiente, pidió renegociar su contrato, pero el club santafesino se negó porque ya existía un acuerdo previo. Tras esto, el cordobés abandonó la ciudad.