Joven mujer perdió la vida tras el derrape de una moto

Una mujer de 21 años perdió la vida tras el derrape de una moto en la avenida Savio de la capital provincial, en el sector conocido como "curva de la muerte". Mientras que el conductor del rodado (22) se encuentra en grave estado en el hospital "Pablo Soria".

Ayer alrededor de las 3, el personal policial fue alertado acerca de un siniestro en el principal acceso a la ciudad desde el sector sur. Por esa razón una comisión de la Seccional 31° de inmediato se constituyó en el lugar junto a integrantes del Same.

En ese contexto, los profesionales médicos notaron la presencia de un hombre y una mujer tendidos sobre el suelo, por lo que comenzó la asistencia a ambos.

De esta manera, se supo que la joven de 21 años no tenía signos vitales, tras caer pesadamente sobre el pavimento, ocasionando una muerte instantánea.

Mientras que el otro protagonista, un hombre de 22 años que conducía una moto Bajaj Rouser de 200 cc de cilindradas, sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) y debió ser trasladado de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial. Debido a la gravedad de la lesión, el herido se encuentra en la unidad de terapia intensiva y su estado es reservado.

Tras la asistencia médica, integrantes de Criminalística llevaron adelante el correspondiente peritaje en el escenario del hecho por disposición del ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo es poder conocer las causales del incidente vial que dejó una nueva víctima. También, fueron solicitadas las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para indagar por qué la moto en la cual viajaba la pareja derrapó y ocasionó el fatal desenlace, además de la búsqueda de posibles testigos de lo ocurrido.

Por otro lado, durante la mencionada labor Seguridad Vial señalizó la zona para evitar otro siniestro, aunque por el estado crítico del motociclista no fue posible realizarle la prueba de alcoholemia.