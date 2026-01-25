21°
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia con la mirada puesta en el debut copero

El duelo por Copa Argentina ante Central Córdoba marcará el inicio de la temporada 2026.

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00
ENTRENAMIENTO | GIMNASIA ENSAYÓ EN PAPEL NOA Y PULE DETALLES.

La puesta a punto del "lobo" sigue con la mira fija en el debut copero.

El miércoles 11 de febrero Gimnasia y Esgrima chocará con Central Córdoba de Santiago de Estero por los 32avos de la Copa Argentina 2026 en la provincia de Salta. Esta eliminatoria tiene todavía hora por confirmar.

Después de la presentación en territorio salteño, los dirigidos por Hernán Pellerano debutarán en la Primera Nacional 2026, el lunes 16 de febrero frente a Midland en el estadio "23 de Agosto".

Recordemos que Gimnasia cuenta con varias caras nuevas que se sumaron en esta puesta punto: Claudio Pombo (Temperley), Delfor Minervino (Estudiantes), Mauro Cachi, Abel Argañaraz, Matías Ramos Mingo, Martín Lazarte (Banfield), Federico Paradela (Sarmiento de Junín), David Gallardo (Mitre (Santiago)), Octavio Bianchi, Facundo Maldonado (9 de Julio (Rafaela)), Juan Cruz Franzoni (Juventud Antoniana), Axel Pinto (Sarmiento de La Banda).

Por otro lado, las bajas con respecto a la temporada pasada en el plantel "albiceleste" fueron: Alejandro Quintana (Atlanta), Jeremías Perales (Ferrocarril Midland), Sebastián Anchoverri (Chacarita Juniors), Gustavo Fernández (Mitre (Santiago)), Bruno Palazzo (Nueva Chicago), Matías Noble (Chaco For Ever), Fernando Duré (Estudiantes), Daniel Juárez (San Miguel), Joaquín Trasante (Tristán Suárez), Román Barreto (Argentino de Quilmes), Santiago Camacho (Estudiantes).

Además, San Martín de San Juan se sigue armando para afrontar el próximo campeonato de la Primera Nacional. El " verdinegro" sabe que debe pelear por regresar a la máxima categoría y ahora sumó una nueva tanda de amistosos.

En esta oportunidad, el "santo" se midió ante Godoy Cruz. En el primer duelo, fue victoria para el "santo" por 2-1, y el otro fue 1 a 1.

 

Temas de la nota

