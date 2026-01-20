Como goleó de la mano de Nico Paz

Como dio el golpe en el cierre de la fecha 21 de la Serie A de Italia y aplastó 3-0 a Lazio como visitante, con una actuación contundente en el Olímpico que lo dejó en ventaja desde el arranque y lo sostuvo con eficacia y personalidad a lo largo de los 90 minutos.

El argentino Nico Paz, que convirtió dos de los tres goles de la victoria, fue la figura de la cancha y el otro lo marcó Martin Baturina.

El equipo visitante abrió el partido prácticamente desde el vestuario, cuando Baturina puso el 1-0 al minuto con un remate cruzado tras la asistencia de Álex Valle. Con el marcador a su favor, Como no aflojó y estiró la diferencia a los 23, mediante Nico Paz, que aprovechó una segunda jugada en el área luego de un intento previo de Caqueret.

En el desarrollo del primer tiempo, el conjunto visitante tuvo la chance de liquidarlo aún antes del descanso: el VAR sancionó penal por una infracción de Kenneth Taylor sobre Caqueret, pero Nico Paz falló su remate desde los doce pasos y mantuvo el 2-0. Lazio intentó reaccionar con remates de Zaccagni y Cataldi, aunque sin precisión ni el peso necesario para meterse en el partido.

Ya en el complemento, Como terminó de sentenciar la historia a los tres minutos con una joya de Paz desde afuera del área, que se clavó en el ángulo para el 3-0 definitivo.

Entre lesiones, amonestaciones y cambios en ambos equipos, Lazio buscó descontar con variantes ofensivas, pero chocó con un rival ordenado que controló el trámite y celebró una victoria enorme en Roma.

Con este resultado el Como llegó a la sexta posición con 37 unidades, clasificando a la Conference League, mientras que el Lazio se mantiene en la novena posición con 28 unidades.

En el otro duelo de ayer, Cremonese y Hellas Verona hicieron honor a su mal presente con un pálido 0-0 en Cremona.

La visita, colista de la Serie A, propuso más y generó algunas mejores situaciones, lamentando una buena chance para volver al triunfo. Por su parte, Cremonese hilvanó su séptima presentación sin poder ganar.

Hellas Verona, en tanto, lleva seis partidos sin sumar de a tres, con cuatro derrotas. Último en el campeonato, el dueño de casa solo ganó 2 de los 21 partidos que disputó.