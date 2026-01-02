Talleres espera por 4 caras nuevas para afrontar las semis

En medio de las fiestas de fin de año y con las esperanzas más renovadas que nunca por el soñado ascenso, Talleres sigue en plenas negociaciones para sumar refuerzos de cara a las semifinales que deberá jugar con Atlético San Pedro por la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

El domingo en Perico será la primera prueba de fuego para los dirigidos por Víctor Nazareno Godoy que pese a tener un plantel con jerarquía y variantes solicitó la llegada de caras nuevas. Por ello el presidente, José Luis Benedetto contó que "estamos a la espera de la confirmación de los pases, pero llegará un 9, un central derecho, un carrilero por derecha y un punta por izquierda. Hernán Kliver es el 9 que viene de San Francisco de Córdoba, después Castaño que es un central que viene de Belén de Catamarca y los otros todavía los estamos confirmado pero es seguro que se sume Aguirre que viene de Tucumán", detalló.

Sin visitantes en Perico

Tal como sucedió en cuartos de final con Zapla, el domingo a las 18 Talleres tampoco podrá recibir hinchas visitante en la semis de ida con Atlético San Pedro. El titular del "expreso", José Luis Benedetto, confirmó que "no vamos a poder recibir público visitante por disposición de la Policía, sólo se jugará con público local, seguramente luego se hablará que pasará en San Pedro si puede ir o no la gente de Perico, pero aquí nosotros no podremos porque la Policía ya determinó sólo con hinchas locales. Nosotros hicimos el pedido para que pueda venir gente de San Pedro pero nos dijeron que no podían autorizar eso por cuestiones de seguridad", concluyó.