Arroyo, con futuro incierto, vive y sueña el ascenso

Líder y caudillo en Perico. Mariano Arroyo se formó y surgió de Talleres que hoy transita un momento especial en el Torneo Regional a pasos de jugar la final Región Norte y posterior mano a mano por el ascenso al Federal A. Sin embargo, el hijo del emblema del "expreso", Aldo "Camión" Arroyo, volante central del ascenso al viejo Argentino A, observa todo a nivel panorámico, presente y futuro antes jugar la revancha de semifinal (el domingo a las 19 en el estadio "Visera de Cemento") con la ventaja del triunfo 2 a 0 en la frente a Atlético San Pedro.

El defensor de 30 años ante diario El Tribuno de Jujuy dijo que "estamos contentos por la diferencia que sacamos de local, era un partido que lo habíamos planteado así y esto se define por detalles. Nosotros tuvimos la ventaja de haber marcado dos goles. Hemos vivido semanas especiales en el torneo y otras donde tocamos fondo en el primer playoffs. Sabemos que no será fácil, más allá del triunfo, pero vamos a ir con la mentalidad de ir a ganar en San Pedro. Eso nos caracteriza y el club lo demanda para hacer un partido perfecto", acotando que "siempre hay cosas que mejorar y tuvimos nuestros percances siendo locales, se solucionaron hablando, pero tranquilos, no queremos desesperarnos porque no tenemos la obligación de sacar un partido adelante. El campo de juego es lindo y grande, nosotros tenemos jugadores de buen pie y eso nos vendrá bien para plasmar el juego que requiere el técnico", confesó.

Con la responsabilidad de sostener a su familia y un emprendimiento personal, Arroyo admitió que "estos torneos son cortos y es difícil tratar de mantenerse, yo ya tengo mi hija y siempre voy a querer lo mejor para ella. Por eso disfruto del torneo cada día porque no sé lo que pasará después, hoy la prioridad la tiene el fútbol. Ya lo hablé con mi señora y lo sabe, me estoy jugando todo y estar en esta instancia dejo todo para no tener reproches de nada y lamentarme luego. Es verdad que vengo pensando en dejar de jugar al fútbol y quiero lo mejor para mi familia. Hoy me debo a Talleres y al fútbol dejando todo, lo ideal sería coronarlo con un ascenso, tengo 30 años y estoy disfrutando cada entrenamiento, más adelante veremos".

También se refirió a la jerarquía con la que cuenta Talleres y del resguardo que deberán tener, resaltando que "el plantel es largo y cualquiera puede jugar, en su momento me tocó hacerlo con 'Leo' Sánchez y lo hicimos bien, pero tuvo una lesión que lo dejó afuera y entró Juan (Huichulef) pero así como nos acoplamos lo puede hacer otro compañero y eso es importante a la hora de pelear cosas de que todos están a la altura, de hacerlo igual o mejor", agregando que "sabemos la clase de jugadores que tiene San Pedro, vienen jugando hace rato, más los chicos que se sumaron pero estos partidos se definen en detalles. Conocemos los jugadores fuertes que tienen y trataremos de resguardarnos en ese sentido y que no desplieguen el juego que pretenden".

Por último recordó instancias similares que vivió, pero que le fueron esquivas. "En la final que jugamos con Zingariello contra Juventud Antoniana, me acuerdo que teníamos un pie afuera y fue una remontada importante. Salimos de ese pozo y fue mucho trabajo mental. Hoy Talleres tuvo mucho más tiempo para rearmarse. Y en Zapla pasé momento lindos, la gente siempre me trató bien, tengo mis mejores recuerdos y disfruté en Palpalá, llegué a una final y después a una semifinal que fueron importantes. Hoy en Talleres es diferente porque yo soy hincha, lo sufro más al igual que mi familia, pero mirando de darle una alegría a todos ellos es lo que uno sueña. Entonces estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. Nos queda la vuelta en San Pedro".