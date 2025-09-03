Villalba lanzará su academia mixta el lunes en "Don Carlo"

El fútbol formativo en nuestra provincia crece a paso firme, cada vez hay más opciones para ser parte de una academia o escuelita para entrenar con la pelota como excusa.

El próximo lunes 8 se septiembre comenzará a funcionar la Academia de Fútbol Mixto "Daniel Villalba", justamente dirigida y coordinado por el exdelantero Daniel Villaba. Este emprendimiento se desarrollará en el Complejo Deportivo "Don Carlo", camino a Río Blanco sobre la ruta provincial Nº 1.

"Se trabajará con un máximo de 20 jugadores por categoría, los días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17. Asimismo, se evaluará la posibilidad de habilitar un turno de entrenamiento por la mañana.

El mencionado exjugador, actualmente recibido de director técnico, visitó nuestra redacción y nos comentó más detalladamente su proyecto que se pondrá en marcha la semana que viene.

"Estoy muy contento, muy ilusionado con este nuevo proyecto", dijo el deportista que supo jugar en varios clubes del interior del país sobre esta posibilidad de formar.

"Vamos a empezar con chicos de 7 a 15 años", contó sobre el rango de edad a trabajar, quien supo vestir la camiseta de San Martín de Tucumán. Igualmente el entrevistado aclaró que si hay algún interesado o interesada que exceda esa edad dispuesta y se quiere entrenar, las puertas de su academia siempre estarán abiertas.

El exfutbolista manifestó que siempre que sea seguro, fructífero y posible se combinará mujeres con varones en algunos entrenamientos.

"Un lugar donde puedan ir a desarrollarse, a aprender, a divertirse, a pasarla bien", explicó quien también fue jugador Arsenal, Defensa y Justicia, entre otros clubes.

A sus 45 años, Villalba está convencido de lo que quiere enseñarles a sus pupilos: "Lo que voy a transmitir es lo que me transmitieron los técnicos que yo tuve. Técnicos que posiblemente no son contemporáneos, no son de ahora, pero tienen una gran trayectoria. Tuve técnicos como José María Bianco, Jorge Burruchaga, Ricardo Zielinski, Carlos Roldán, fui tomando de cada uno lo que me parecía que correspondía". Y agregó: "Quiero estar cercano al jugador, ser uno más. No me gusta ser lejano".

La ilusión hace rato que está en marcha, desde el lunes se hará realidad un anhelo que el exdelantero pensó durante mucho tiempo, hay muchas expectativas y se espera una gran respuesta al respecto.