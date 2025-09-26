En Campo Santo jugarán el Sub 13 y Sub 15

Del 17 al 19 de octubre, se jugará el torneo de fútbol Clasificatorio al Nacional de Ligas 2025 para las categorías Sub-13 y Sub-15 en la localidad salteña de Campo Santo (General Güemes). Los ganadores de esta instancia será parte del certamen nacional de ligas para ambas categorías se jugará del 6 al 9 de noviembre en la capital salteña. Con dirigentes salteños y tucumanos, estuvieron presente en el Hotel de la Liga Salteña, Daniel Fin, presidente de la Liga Jujeña y la secretaria Carla Romera.

Justamente el titular capitalino dijo que "se jugará un triangular en Campos Santo y la Liga que salga campeona, sumando mayor cantidad de puntos podrá jugar la semifinal del Torneo Nacional que será en noviembre en Salta. Juega la Liga Tucumana, Salteña y Jujeña. Nosotros jugamos el sábado 18 de octubre a las 17 contra Tucumán en Sub 13 y Sub 15 a las 19 y el domingo 19 con Salta", agregando que "la recepción con Sergio Chibán fue excepcional con el apoyo del 'Turco' Nazr, profundizamos muchas cosas como ser el modelo de gestión y trabajo salteño que está sistematizado y lo compartieron, se tomaron el trabajo de contarnos, explicarnos, plantear y debatirlo".