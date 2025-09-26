Clásico siderúrgico hoy en el estadio "Jesús Flores"

Se terminan de definir los clubes clasificados en ambas zonas para disputar los playoffs del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol que anoche, al cierre de nuestra edición jugaban Los Perales vs Lavalle en "La Tablada", empezó el despliegue de la 9º fecha en primera división masculino y femenino.

Hoy se jugarán 5 encuentros. Los 4 primeros serán por la tarde, a las 14.30 lo harán las chicas y a las 16.30 los muchachos. Así será que en el estadio "Jesús Flores" se disputará el clásico siderúrgico entre Atlético Palpalá y Altos Hornos Zapla donde se cruzarán la experiencia del "pirata" con la juventud del "merengue"; en "La Tablada" se verán las caras Belgrano vs Malvinas; en el "Fausto Tejerina", Atlético Gorriti vs La Viña y en el estadio "Líbero Brabo" se medirán Alberdi vs Gimnasia. Ya por la tarde noche en el reducto de avenida Córdoba, a las 19.30 se enfrentarán las mujeres y a las 21.30 los varones de Deportivo Luján vs Deportivo El Cruce para cerrar la jornada.

Mientras que mañana solamente se programó un duelo en el estadio "La Tablada" Universitarios vs Ciudad de Nieva, a las 14.30 en femenino y desde las 16.30 en masculino

En tanto que el domingo se completará la instancia doméstica con dos cotejos más que se desarrollarán desde las 14.30 las mujeres y a partir de las 16.30 los varones. En el estadio "Jesús Flores" de Palpalá se verán las caras Comercio vs Sportivo Palermo y en el estadio "Plinio Zabala" se toparán Atlético Talleres vs Atlético Cuyaya en un partido que espera tener grandes emociones.

Vale recordar que San Francisco cumple fecha libre.