TEMAS

Adep
Mountain Bike
Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi
Deportes

Mañana dará inicio la última del Clausura

Con un partido en "La Tablada" arrancará la 9º fecha.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 00:00

A principio de semana se desarrolló la habitual reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña en donde quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura "Chacho" Zambrano de primera división Masculino.

El detalle de la jornada es la siguiente:

Mañana:

En "La Tablada": Los Perales - Lavalle, a las 21.30.

Viernes:

A partir de las 16.30:

En el "Jesús Flores", de la ciudad de Palpalá: Atlético Palpalá - Altos Hornos Zapla.

En "La Tablada": Belgrano ante Malvinas.

En el "Fausto Tejerina": Gorriti ante Asociación Atlética La Viña.

En el "Líbero Brabo": Alberdi ante Gimnasia.

A las 21.30 en "La Tablada": Luján ante El Cruce.

Sábado:

En el estadio "La Tablada": Universitario ante Nieva a las 16.30.

Domingo 28

En el "Jesús Flores": Comercio frente a Sportivo Palermo a las 16.30.

Plinio Zabala: Talleres frente a Cuyaya desde las 16.30.

 

