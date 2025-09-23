Importante apoyo de comuna de Monterrico

El Club Deportivo Monterrico Sur y la Municipalidad de Monterrico firmaron un importante convenio de colaboración, que permitirá acompañar al club en su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, reafirmando el compromiso con el deporte local.

Estuvieron presentes por el club, Elisa Torres, Orlando Churquina, Gisela Ibarra, Yamil Ibarra, Sebastián Galván, Luis Aguado y Cristian Chaira. Por parte del municipio dijeron presente Álvaro Moreira (jefe de Gabinete), Silvia Mesa (directora de Cultura), Silvia Moreno (secretaria de Hacienda) y Yolanda Párraga (directora de Deportes).

Además, durante el encuentro se realizó un agasajo para los jugadores que participaron en la Copa Jujuy, celebrando el subcampeonato obtenido, un reconocimiento al esfuerzo y al camino recorrido.

Por razones de salud, no pudo estar presente Luciano Moreira, intendente de la ciudad, no obstante "nuestro compromiso una vez más es con el deporte y en este año con el representante de Monterrico en el próximo Regional", precisó el jefe comunal en un comunicado. Desde la comuna continúan con una importante apuesta al deporte, ya que recordemos se desarrollaron diversas obras en el club sureño.