23 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Hoy Lanús visita a Fluminense

Lanús hoy viajará a Brasil para enfrentarse esta noche a Fluminense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, que definirá uno de los pases a las semifinales de la competencia.

Martes, 23 de septiembre de 2025 00:00

El estadio Maracaná recibirá el encuentro desde las 21.30, el árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por Ángel Arteaga y el encuentro podrá verse por Espn.

Lanús, último equipo argentino en competencia, llega con la ventaja mínima tras el 1 a 0 obtenido en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscarán sostener la diferencia para meterse entre los cuatro mejores. A su vez, el "granate" viene de llevarse un triunfo ante Platense por 2 a 1, esto reforzó el envión anímico, aunque deberá sobreponerse a las bajas de Dejesús, Peña Biafore y Loaiza, todos lesionados.

Por otro lado, Fluminense necesita revertir la serie y apoyarse en la mística de su estadio. El conjunto de Renato Gaúcho arrastra un presente irregular en el Brasileirao y en la Copa de Brasil.

 

