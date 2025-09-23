En Avellaneda se definirá hoy el primer semifinalista

Racing, que ganó la ida 1-0 en el estadio "José Amalfitani", recibirá hoy a Vélez en el marco del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 19 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y su compatriota Andrés Cunha en el VAR. La transmisión estará a cargo de FOX Sports.

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de ganarle 2-0 a Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, la "academia" no jugó bien pero se llevó tres puntos importantes para quedar a dos unidades de los puestos de playoffs.

Para este partido histórico ante Vélez en el que ganaron 1-0 la ida, el director técnico de Racing volverá a alinear a su once titular pero con dos posibles modificaciones: Matías Zaracho por el uruguayo Gastón Martirena y el colombiano Duván Vergara por el lesionado Santiago Solari que, en el primer encuentro ante el "fortín", sufrió una importante molestia y lo dejaría en el banco de suplentes.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de vencer 2-1 a San Martín de San Juan, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, los del barrio porteño de Villa Luro sumaron tres puntos que lo posicionan en el tercer lugar, a una unidad del líder Deportivo Riestra.

Para este encuentro ante Racing en el que deberá ganar por más de un gol para clasificar, el ex entrenador de Boca volvería a parar su equipo de gala, pero con el ingreso obligado de Aaron Quirós por la expulsión de Lisandro Magallán en la ida.

Estas son las probables formaciones del encuentro por Copa Libertadores de América, partido de vuelta de cuartos de final a las 19 en el estadio Presidente Perón con el arbitraje de Esteban Ostojich (Uruguay).

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Santos y Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.