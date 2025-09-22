Arrieta se baja del Torneo Regional

Una decisión apresurada y sin consenso que hoy se revoca desde el Club "Herminio Arrieta" ante el Consejo Federal de AFA para bajarse y no disputar el Torneo Regional Federal Amateur tras la solicitud formal que hizo la Comisión Reorganizadora (Carlos Vega, Patricia Luna y Enrique Morinigo). La entidad del barrio Norte de Libertador General San Martín se mantiene en un duro proceso de coyuntura institucional y económica por ello ya comunicó oficialmente desistir de la edición 2025/26, que comenzaría el 19 de octubre, pese a haber recibido la licencia deportiva que llegó a la Liga del Ramal.

Por el momento sigue vigente la apertura de padrones e inscripción en la sede del club, de manera gratuita, clave para participar en las elecciones para octubre. Entre las listas que serán parte de los comicios, la agrupación "Por un Arrieta más grande" expresó a través de redes sociales: "Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la actuación de la Comisión Normalizadora del Club Arrieta, que ha excedido de manera arbitraria sus atribuciones, comprometiendo al club a soportar erogaciones que de ninguna manera puede afrontar. Primero el club, por sobre todas las cosas. Resulta aún más grave la permisividad de la Liga Regional de Fútbol, que con pleno conocimiento, lo avaló. Una aventura sin sustento económico ni deportivo, a escasos días de la finalización del mandato, no solo compromete el presente, sino el futuro".