Se juegan cuartos y semifinales

Comienza a definirse los finalistas de la primera edición de la Copa Pádel Jujuy Crece con el Deporte. En diferentes escenarios de la capital jujeña a lo largo de la jornada, se vivirán atractivos encuentros fiscalizados por la Unión Jujeña de Pádel y el acompañamiento de la Secretaría de Deportes.

Es sin dudas el certamen más federal de esta disciplina que se está desarrollando en diferentes categorías, ya que cuenta con jugadores de distintos puntos de la provincia mostrando el nivel que poseen.

Por eso Sebastián Casasco remarcó que es "un éxito, sin dudas que sobre pasó las expectativas, tuvimos a lo largo de la semana canchas llenas, desde la sede central en Rural Pádel hasta las subsedes, pero no solamente llenas de jugadores sino gente que estuvo acompañando, algo que sorprendió porque generalmente en los torneos que tenemos la instancia clasificatoria es de jugadores prácticamente, sin público en las tribunas, y ahora todos los clubes con gente acompañando al deportista, compartiendo algo, fue una fiesta".

El Presidente de la Unión Jujeña de Pádel contó que "venimos con una euforia grande después de ser subcampeones a nivel nacional en el Argentino APA de Córdoba, eso nos impulsa a seguir trabajando".

Casasco, destacó el constante acompañamiento del Gobierno de la provincia, el trabajo articulado con la Secretaría de Deportes "con Luis Calvetti que desde el primer momento se puso a disposición, venimos haciendo un buen trabajo, muy contentos con todo esto, fíjate que es la primera edición y contamos con 380 jugadores, un despliegue en el pádel nunca visto", expresó.

Por otro lado, el dirigente de la Unión Jujeña de Pádel agradeció a los clubes que pusieron a disposición sus escenarios, ya que además de La Rural, se juega en Los Molinos, Los Perales, Solta Pádel, Ciudad de Nieva.

En cuanto a la final, dijo que "se juega este domingo, a lo largo de la jornada, será distinto, ya que habrá un armado diferente, música, luces, las empresas que nos acompañan van a disponer de stands, tanto en la parte gastronómica como de indumentaria, sin dudas vamos a vivir una fiesta del deporte, con invitados especiales, una tribuna tubular que nos presta la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, agradecidos al Intendente Julio Bravo, para que puedan vivir cada final con la mayor comodidad posible", comentó Sebastián Casasco.