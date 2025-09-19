El 19 de octubre

Si bien resta la oficialización, pero la decisión estaría tomada, la edición 2025/26 del Torneo Regional comenzará el fin de semana del 19 de octubre. La primera intención era comenzar en noviembre, por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha. Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional por lo que la 2º fecha se jugará recién el 2 de noviembre. Sin embargo, hay muchas posibilidad que en las regiones donde haya una cantidad significativa de equipos, se opte por realizar una fecha entresemana el viernes 24 así no complicar la continuidad del torneo en fases posteriores.