Talleres se prepara a full en El Carmen

En el Complejo de Uatre de El Carmen, en la zona del dique La Ciénaga, se instaló el plantel de Atlético Talleres de cara al Torneo Regional Federal Amateur de AFA. La preparación del "expreso" poco a poco va aflojando en cuanto a las cargas y la pelota empezó a entrar en los trabajos que son supervisados por el técnico Ismael Rodríguez y el control del preparador físico Ricardo Chañi.

Hasta el momento Talleres sigue dentro del mercado de pases y entre los últimos que se sumaron arribó en estos días Lucas Peludé, volante ofensivo de 23 años. Previamente lo habían hecho Juan Cruz Huichulef, defensor de 30 años proviene de Ben Hur de Rafaela; Agustín Del Cont, delantero de 24 años, proviene de Municipal Tarija; Joaquín Cardozo, lateral derecho de 21 años, proviene de Club Deportivo Luján de Chaco y Cristian Gutiérrez, delantero de 18 años, proviene de Club Deportivo Luján de Chaco.

Del mismo modo antes habían llegado el arquero de 29 años, Pablo Fernández, también Cristian "Tati" Farías, volante ofensivo de 27 años. Otros de los regresos fue el de Enzo Justiniano, delantero de 24 años y Maximiliano Martínez, enganche de 33 años que cumplirá un nuevo ciclo en el club periqueño.

Cristian Gutiérrez, una de las caras nuevas contó que "llego de Resistencia, Chaco e hice inferiores 5 años en River Plate, me vieron en un partido y me ofrecieron venir a Perico. Estoy muy contento, soy delantero y el grupo me pareció bárbaro. Todos tenemos un mismo objetivo y queremos aportar para lograr el ascenso. Será mi primer Regional y voy a llegar al 100%".