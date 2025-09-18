°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Luján vs Gorriti

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:00

Quedó establecido el programa de la 8º fecha del Torneo Clausura de primera división femenino y masculino de la Liga Jujeña de Fútbol que arranca hoy con un clásico barrial. Sí, a partir de las 14.30 jugarán las chicas y desde las 16.30 los muchachos de Luján vs Gorriti en "La Tablada". Mañana seguirá la instancia donde a las 14.30 se medirán las mujeres y desde las 16.30 los varones en el "Emilio Fabrizzi", Zapla vs Lavalle; en "La Tablada" Nieva vs San Francisco; en Papel NOA, Gimnasia vs La Viña y en el "Jesús Flores" Malvinas vs Alberdi. Mientras que se verán las caras a las 19.30 en femenino y a las 21.30 en masculino de Cuyaya vs Atlético Palpalá en "La Tablada". El sábado en "La Tablada" jugarán Palermo vs Belgrano, las chicas a las 14:30 y los muchachos a las 16.30 y Universitario vs Los Perales, las mujeres a las 19.30 y los varones a las 21.30. Y el domingo a la tarde en "La Tablada" El Cruce vs Comercio.

 

