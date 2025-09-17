Racing sacó una mínima ventaja de cara a la vuelta

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 al término del partido que disputaron anoche, en el estadio "José Amalfitani", por la ida de los cuartos de final de la Libertadores.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Adrián "Maravilla" Martínez.

Además, el defensor del local Lisandro Magallán vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43 minutos de la primera etapa.

Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes, a las 19, en el estadio "Cilindro de Avellaneda".

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fue empujado por el primer palo por el volante Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área del mediocampista Agustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho.

En 14 minutos, un pase filtrado de Galván habilitó al delantero Michael Santos, que remató desde la derecha buscando el primer palo, pero no pudo superar a Cambeses. Algunos segundos después tuvo un nuevo disparo desde una posición similar, que salió bajo.

A los 38 minutos, Santos recibió un pase largo por izquierda y metió un nuevo remate bajo y cruzado, que volvió a irse ancho.

Cuando iban 43 minutos, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor Lisandro Magallán.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada fue de Racing con una volea desde la izquierda del delantero Santiago Solari.

A los siete minutos, un centro rasante del lateral Facundo Mura desde la derecha le llegó al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1 a 0 en favor de Racing.

En 16 minutos el defensor Aaron Quirós convirtió el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

Pese a las ganas el "fortín" no pudo llegar al empate y así al primer "chico" se lo llevó Racing.