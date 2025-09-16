Vélez y Racing abrirán la serie en Liniers desde las 19

Vélez y Racing se enfrentarán esta tarde en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio "José Amalfitani" desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR. La transmisión estará a cargo de FOX Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, los del "Fortín" se llevaron un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

Para este inicio de serie ante Racing, el exdirector técnico de Boca haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el "globo": el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.

Además, Barros Schelotto mantiene una duda y es el ingreso de Imanol Machuca o la ratificación de Matías Pellegrini en el once titular.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en condición de local, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.

Para este encuentro ante Vélez, el director técnico racinguista haría tres modificaciones: el uruguayo Gastón Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny.