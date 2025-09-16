Sadir elogió el cierre del certamen

Finalizó una nueva edición de Copa Jujuy Energía Viva. Luego de la premiación, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, destacó el nivel de los partidos y el marco inigualable del estadio "23 de Agosto". "Fueron finales muy bien jugadas en un marco maravilloso para que se luzcan los jugadores y jugadoras", expresó.

El mandatario provincial felicitó a los ganadores: "Quiero felicitar a los campeones que han sido los mejores después de un torneo muy importante, tanto en masculino como femenino, Sportivo Palermo y Atlético San Pedro", sin embargo elogió el trabajo de "Atlético El Carmen y Monterrico Sur".

Sadir remarcó que Copa Jujuy Energía Viva "es una copa muy federal con la participación de todos los municipios, los clubes, las ligas, la Federación Jujeña de Fútbol, la verdad que muy contento después de un gran torneo".

Por otro lado, el Gobernador jujeño resaltó la labor de todo el equipo de la Secretaría de Deportes de la provincia y de los dirigentes de los clubes, así como la presencia de los intendentes de San Pedro, Julio Bravo, y Monterrico, Luciano Moreira, respectivamente esto demuestra el compromiso que tenemos con el deporte de Jujuy, que es política pública, por lo que seguimos trabajando junto a todas las disciplinas que se practican".

Por su parte Luis Calvetti se mostró "feliz porque se dio otra final de la mejor manera, con mucha gente, todas las autoridades acompañando, copa sigue creciendo, siendo más grande y sobre todo representando a toda la provincia".

El Secretario de Deportes de la provincia dijo que "el público acompañó en este escenario maravilloso, vivimos dos finales muy buenas, la verdad que contentos y agradecidos al equipo de Copa Jujuy, al coordinador Pedro Ruiz, y sobre todo al Gobernador Carlos Sadir, al Ministro de Gobierno Normando Álvarez García por el apoyo incansablemente", puntualizó.

Por último, Pedro Ruiz dijo que "finalizó una etapa muy linda de esta copa en lo que respecta al fútbol, la final tuvo el espacio, el ambiente de lo que merecía una final muy agradecido al Gobernador Carlos Sadir, al Secretario de Deportes, Luis Calvetti, a la Federación Jujeña, a cada uno de los presidentes de las ligas porque juntos hacemos esta copa", subrayó.

El Coordinador Provincial ponderó que "hayan llegado dos equipos a la final del interior marca el federalismo que tiene la Copa Jujuy, que se juega en toda la provincia con árbitros, técnicos y jugadores jujeños", culminó.